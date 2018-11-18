Полиция обратилась к жителям Эстонии в связи со штормом
18 ноября 2018, 10:26
Полиция просит участников движения соблюдать осторожность, поскольку синоптики обещают сильный ветер, передает Postimees.
Синоптики обещают сегодня утром и днем сильный северный и северо-восточный ветер на прибрежных территориях - 18 м/с, на северном побережье порывами до 22 м/с. К вечеру ветер немного утихнет.
В связи с сильным ветром на дорогах могут быть упавшие деревья или ветки.
Полиция напоминает водителям, что максимальная допустимая скорость является не обязательной, а лишь допустимой.
Ехать на максимальной допустимой скорости можно, когда опыт вождения, состояние здоровья, видимость, погодные условия и остальное это позволяет.