Полиция обратилась к жителям Эстонии в связи со штормом

Синоптики обещают сегодня утром и днем сильный северный и северо-восточный ветер на прибрежных территориях - 18 м/с, на северном побережье порывами до 22 м/с. К вечеру ветер немного утихнет.

В связи с сильным ветром на дорогах могут быть упавшие деревья или ветки.

Полиция напоминает водителям, что максимальная допустимая скорость является не обязательной, а лишь допустимой.