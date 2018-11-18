Вс, 18.11.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Полиция обратилась к жителям Эстонии в связи со штормом

Полиция обратилась к жителям Эстонии в связи со штормом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сильный ветер может привести к многочисленным неприятностям на дороге. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Полиция просит участников движения соблюдать осторожность, поскольку синоптики обещают сильный ветер, передает Postimees.

Синоптики обещают сегодня утром и днем сильный северный и северо-восточный ветер на прибрежных территориях - 18 м/с, на северном побережье порывами до 22 м/с. К вечеру ветер немного утихнет.

В связи с сильным ветром на дорогах могут быть упавшие деревья или ветки.

Полиция напоминает водителям, что максимальная допустимая скорость является не обязательной, а лишь допустимой.

Ехать на максимальной допустимой скорости можно, когда опыт вождения, состояние здоровья, видимость, погодные условия и остальное это позволяет.

Читать также

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ