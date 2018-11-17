Завтра ожидается похолодание, возможен снег
17 ноября 2018, 14:31
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье на севере страны ожидается переменная облачность, а на юге страны облачная с прояснениями погода.
На востоке страны по регионам кратковременные дожди или мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 5-11, на островах 8-13, порывами до 18, на северном побережье утром ветер северо-восточный до 15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.
Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12, порывами до 15, на островах порывами до 18 м/сек, на северном побережье 12-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.