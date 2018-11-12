Синоптики дали обнадеживающий прогноз на эту неделю

В ночь на среду облачно с прояснениями. До полуночи по многим регионам дожди, на юго-востоке страны возможен также мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-9 градусов тепла.

В ночь на четверг преимущественно облачно. По регионам кратковременные дожди и туманы. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-9 градусов тепла.