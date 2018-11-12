Пн, 12.11.2018
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Обильные осадки омрачат вторник в Эстонии

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Мокрый снег. Фото иллюстративное.

ФОТО: Liis Treimann

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода. До полуночи по регионам дожди, на востоке страны местами также возможен мокрый снег. После полуночи по стране в северо-восточном направлении распространится зона сильных дождей. Ветер юго-восточный и южный 5-12, на побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

Днем облачно, пройдут дожди. Вечером, начиная с северо-запада страны, вероятность осадков сократится. Ветер юго-восточный и южный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с, во второй половине дня сменится ветром западных направлений и уляжется.

Температура воздуха составит 6-10 градусов тепла.

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