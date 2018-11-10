Прогноз до среды: в начале следующей недели синоптики обещают снег

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..6°С. В понедельник днем сохранится облачная погода. Утром, начиная с островов, пойдет дождь. Днем в Восточной Эстонии так же и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 1..6, на островах до 8°С.

В ночь на вторник в Эстонии облачно. В основном дождь. Ветер южный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..8°С. Во вторник днем также облачно и дождливо. Утром усилится юго-восточный, южный ветер 8-13, порывами 15-18 м/с, вечером перейдет к юго-западному и ослабеет. Температура 5..10°С.