Синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье

Завтра вновь ожидается дождливая и облачная погода. В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь и дымка. Ветер юго-восточный 6-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1..6°С.