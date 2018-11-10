Синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье
10 ноября 2018, 13:59
Завтра вновь ожидается дождливая и облачная погода. В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Местами небольшой дождь и дымка. Ветер юго-восточный 6-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1..6°С.
В воскресенье днем в Эстонии сохранится в основном облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13, на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье юго-восточный ветер 8-12 м/с. Высота волны 1-1,5 м. Местами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха 4..6°C.
В воскресенье днем в Причудье юго-восточный ветер 8-12, порывы до 15 м/с. Высота волны 1-1,7 м. Местами дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха 4..6°C.