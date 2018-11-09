В ближайшие дни в Эстонии ожидается снег

В ночь на субботу облачная погода, во многих регионах дожди и туманы. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. Во многих регионах дожди, утром туманы. Во второй половине дня осадков меньше. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно. На западе страны местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-3, на островах до 6 градусов тепла. Днем облачно, утром начиная с островов пойдут дожди, днем в Центральной и Восточной Эстонии дожди перейдут в мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.