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  • В Калифорнии эвакуировали 50 000 человек из-за лесных пожаров, огнем уничтожен целый город

В Калифорнии эвакуировали 50 000 человек из-за лесных пожаров, огнем уничтожен целый город

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Огонь уже практически полностью уничтожил город Парадайс.

ФОТО: Noah Berger / AP

В Калифорнии эвакуированы 50 000 человек из-за лесных пожаров, которые разгорелись в округе Бьютт, расположенном в Центральной долине штата к северу от города Сакраменто. Огонь уже практически полностью уничтожил город Парадайс, передает NEWSru.

В результате пожаров погибли несколько человек, точное число жертв пока неизвестно, сообщает Paradise со ссылкой на шерифа Кори Хонеа. По данным издания, пожаром уничтожены около 1000 домов города Парадайс - выгорела его значительная часть.

AP сообщает о двух тысячах строений, уничтоженных огнем в Парадайсе. «Населенный пункт Парадайс в значительной степени уничтожен», - заявил агентству представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин. Из города, население которого составляет 27 000 человек, эвакуированы несколько тысяч жителей. Точное число пострадавших и масштаб разрушений пока невозможно оценить, так как должностные лица не могут пройти в опасную зону. На месте работают около 500 пожарных.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», - цитирует члена городского совета Скотта Лоттера, эвакуировавшегося из Парадайса вместе с семьей, издание The Sacramento Bee.

Пожары начались в районе каньона реки Фезер около шоссе 70 утром 8 октября, пламя быстро распространяется в разных направлениях из-за ветра и сухой погоды. «Это был быстро движущийся огонь. И он очень быстро переместился из довольно отдаленного района в населенные пункты», - отметил Хонеа. По его словам, неясно, когда эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. По последним данным, огонь уже распространился на площади около 20 000 акров (более восьми тысяч гектаров).

В целом по округу в больницы с травмами были доставлены трое пожарных и несколько граждан. Еще трое пожарных получили ожоги. Более 32 000 жителей остались без электроснабжения. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, сообщает 10news.com.

Отметим, в конце июля на севере Калифорнии бушевал природный пожар, который по масштабу уничтожения все на своем пути власти назвали беспрецедентным в истории этого американского штата. Жертвами стихии стали шесть человек.

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