В Калифорнии эвакуировали 50 000 человек из-за лесных пожаров, огнем уничтожен целый город

В результате пожаров погибли несколько человек, точное число жертв пока неизвестно, сообщает Paradise со ссылкой на шерифа Кори Хонеа. По данным издания, пожаром уничтожены около 1000 домов города Парадайс - выгорела его значительная часть.

AP сообщает о двух тысячах строений, уничтоженных огнем в Парадайсе. «Населенный пункт Парадайс в значительной степени уничтожен», - заявил агентству представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин. Из города, население которого составляет 27 000 человек, эвакуированы несколько тысяч жителей. Точное число пострадавших и масштаб разрушений пока невозможно оценить, так как должностные лица не могут пройти в опасную зону. На месте работают около 500 пожарных.

The Latest: Fire Captain Says Wildfire Destroys Calif. Town A fire official says the Northern California town of Paradise has been "pretty much" destroyed. https://t.co/apsASPbdtM #USNews #USRC pic.twitter.com/n4CBtQ2Pg5 — U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) 9 ноября 2018 г.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», - цитирует члена городского совета Скотта Лоттера, эвакуировавшегося из Парадайса вместе с семьей, издание The Sacramento Bee.

Пожары начались в районе каньона реки Фезер около шоссе 70 утром 8 октября, пламя быстро распространяется в разных направлениях из-за ветра и сухой погоды. «Это был быстро движущийся огонь. И он очень быстро переместился из довольно отдаленного района в населенные пункты», - отметил Хонеа. По его словам, неясно, когда эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. По последним данным, огонь уже распространился на площади около 20 000 акров (более восьми тысяч гектаров).

⚠️ULTIMO MINUTO | Fuerte Incendio Forestal Afecta al Norte de California - EEUU. El incendio ha consumido más de 8.000 Hectáreas. #CampFire



Se ha ordenado la evacuación para Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. pic.twitter.com/Fd0Qhym7VE — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 9 ноября 2018 г.

В целом по округу в больницы с травмами были доставлены трое пожарных и несколько граждан. Еще трое пожарных получили ожоги. Более 32 000 жителей остались без электроснабжения. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, сообщает 10news.com.

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 9 ноября 2018 г.