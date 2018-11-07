Удивительное обещание синоптиков: тепло не покинет Эстонию в ближайшее время

В ночь на пятницу облачно, по многим регионам моросящие дожди и туман. Ветер восточный и юго-восточный, 1-6 м/сек. Днем облачно, , по многим регионам моросящие дожди и туман. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8, на северном побережье вечером до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, днем 5-9 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно, по многим регионам небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Днем облачно,о многим регионам небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на побережье до 9 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.