Моросящий дождь и туман задержатся в Эстонии еще на день
7 ноября 2018, 13:58
Над Украиной установился антициклон, и Эстония будет находиться на северо-западной его периферии, которая продолжит удерживать влажный и теплый воздух.
Погода будет пасмурная, во многих местах туман и дымка, также будет слегка моросить. Южный ветер будет слабым, а к вечеру и вовсе стихнет. Сохранится плюсовая температура. Так как в ближайшие дни видимость будет плохой, надо особое внимание уделить светоотражателям!
В четверг, 8 ноября, в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода. Во многих местах будет идти морось, местами сохранится туман. Ветер южных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха составит 6-10°С.