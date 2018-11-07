Моросящий дождь и туман задержатся в Эстонии еще на день

Погода будет пасмурная, во многих местах туман и дымка, также будет слегка моросить. Южный ветер будет слабым, а к вечеру и вовсе стихнет. Сохранится плюсовая температура. Так как в ближайшие дни видимость будет плохой, надо особое внимание уделить светоотражателям!