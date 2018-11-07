Ср, 7.11.2018
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Моросящий дождь и туман задержатся в Эстонии еще на день

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Дождливая погода в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Над Украиной установился антициклон, и Эстония будет находиться на северо-западной его периферии, которая продолжит удерживать влажный и теплый воздух.

Погода будет пасмурная, во многих местах туман и дымка, также будет слегка моросить. Южный ветер будет слабым, а к вечеру и вовсе стихнет. Сохранится плюсовая температура. Так как в ближайшие дни видимость будет плохой, надо особое внимание уделить светоотражателям!

В четверг, 8 ноября, в Эстонии ожидается преимущественно облачная погода. Во многих местах будет идти морось, местами сохранится туман. Ветер южных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха составит 6-10°С.

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