Туман, морось и осенние опасности: синоптики дали прогноз на среду

Антициклон, располагающийся над югом европейской территории России оказывает влияние на страны Балтии и оберегает Эстонию от плотных дождевых облаков. Тем не менее, поступление относительно теплого и влажного воздуха по его западной периферии создает у нас благоприятные условия для образования низкой облачности и формирования туманов, которые не рассеиваются и в течение дня и местами сопровождаются моросью.