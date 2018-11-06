Туман, морось и осенние опасности: синоптики дали прогноз на среду
6 ноября 2018, 14:55
Антициклон, располагающийся над югом европейской территории России оказывает влияние на страны Балтии и оберегает Эстонию от плотных дождевых облаков. Тем не менее, поступление относительно теплого и влажного воздуха по его западной периферии создает у нас благоприятные условия для образования низкой облачности и формирования туманов, которые не рассеиваются и в течение дня и местами сопровождаются моросью.
Ночные температуры останутся плюсовыми, но все же рано утром на влажных дорогах при кратковременных прояснениях может образоваться черный лед.
Днем в среду, 7 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами сохранится туман и будет идти морось. Ветер южных направлений 2-8 м/с.
Температура воздуха составит 7-11°С.