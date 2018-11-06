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  • Туман, морось и осенние опасности: синоптики дали прогноз на среду

Туман, морось и осенние опасности: синоптики дали прогноз на среду

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Осень в Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Антициклон, располагающийся над югом европейской территории России оказывает влияние на страны Балтии и оберегает Эстонию от плотных дождевых облаков. Тем не менее, поступление относительно теплого и влажного воздуха по его западной периферии создает у нас благоприятные условия для образования низкой облачности и формирования туманов, которые не рассеиваются и в течение дня и местами сопровождаются моросью.

Ночные температуры останутся плюсовыми, но все же рано утром на влажных дорогах при кратковременных прояснениях может образоваться черный лед.

Днем в среду, 7 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами сохранится туман и будет идти морось. Ветер южных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха составит 7-11°С.

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