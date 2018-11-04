Пн, 5.11.2018
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  • Синоптики изменили прогноз на следующую неделю: солнца ждать не стоит

Синоптики изменили прогноз на следующую неделю: солнца ждать не стоит

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Sombune ilm Tallinna kesklinnas.

ФОТО: Tairo Lutter

По данным службы погоды Эстонии, хотя накануне прогноз обещал теплую и солнечную погоду, последние метеоданные обещают все-таки погоду пасмурную.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман и морось. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами морось и туман. Ветер юго-восточный, 2-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, днем 7-11 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, по регионам туман. Ветер преимущественно южных направлений, 1-6 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода без существенных осадков, утром по регионам туман. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-11 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман и морось. Ветер преимущественно южных направлений, 1-6 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на юге страны до -1, днем 5-9 градусов тепла.

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