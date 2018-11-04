Синоптики изменили прогноз на следующую неделю: солнца ждать не стоит

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами туман и морось. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами морось и туман. Ветер юго-восточный, 2-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, днем 7-11 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, по регионам туман. Ветер преимущественно южных направлений, 1-6 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода без существенных осадков, утром по регионам туман. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-11 градусов тепла.