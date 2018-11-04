Завтра погода огорчит дождем, но будут и поводы для радости
4 ноября 2018, 13:41
Прибалтика остается на западной периферии обширного российского антициклона. Ранним утром преобладает близкая к нулю температура воздуха и на дорогах может быть скользко.
В течение дня с южным ветром к нам будет поступать теплая и влажная воздушная масса. Начиная с запада Эстонии низкие облака начнут покрывать небо, возрастет вероятность слабого дождя, а показатели термометра будут вновь в плюсовом диапазоне.
Днем в понедельник (5.11) облачно с прояснениями. Во второй половине дня на западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 6..9°С.