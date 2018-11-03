Следующая неделя порадует жителей Эстонии солнечной погодой

По данным службы погоды Эстонии, в первой половине начинающейся недели ожидается солнечная погода, днем в среду температура воздуха может достигать местами 12 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Днем переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на побережье до 7 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков , утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8, днем 7-11 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем также переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-12 градусов тепла.