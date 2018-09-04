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Завтра ожидается тепло, но погода может преподнести и сюрпризы

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

С юга поднимается малоподвижная ложбина через всю Балтику, которая смещается в южную часть Финляндии и Карьяла.

Тёплая, но в тоже время неустойчивая воздушная масса принесёт нам больше дождевых облаков во второй половине дня. Кое-где осадки могут принести с собой и грозу. До обеда во многих местах видимость будет ограничивать густой туман.

Днем (5.09.) облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих регионах сохранится туман, местами возможен слабый дождь. Во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер восточной четверти 2-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 18...22, на востоке Эстонии до 24°C.

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