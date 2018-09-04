Опровергнута популярная гипотеза о жизни на других планетах

Известно, что для существования жизни необходима жидкая вода, при этом ее должно быть много в течение долгого периода времени (достаточного для эволюции). Климат может значительно меняться, поэтому для выживания организмов нужны также геохимические циклы, которые, например, поддерживают баланс между вулканическими выбросами и фиксацией атмосферных газов породами. Многие ученые считают, что планеты, покрытые океаном, безжизненны, поскольку на них отсутствуют многие круговороты веществ, что имеются на Земле.

Однако в новой работе исследователи показали, что геохимические циклы не всегда нужны для существования жизни. Специалисты смоделировали несколько сценариев изменений температуры и химического состава океанов в течение миллиардов лет для каменистых планет. Оказалось, что довольно много водных миров с самого начала своего существования поддерживают стабильные и благоприятные для жизни условия в течение достаточно длительного времени. Причиной этого является давление, оказываемое океаном на земную кору, в результате чего затруднен обмен веществ между мантией и гидросферой.