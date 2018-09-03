Налетайте: названы лучшие грибные и ягодные места Эстонии

Обычно в лес ходят за земляникой, малиной и черникой. Но любимые ягоды эстонцев - также и ежевика, брусника и клюква.

Из грибов многие больше всего ценят лисички. Одним из лучших летних блюд считается молодая картошка со сливочным соусом из лисичек. Проще всего их найти в Южной Эстонии и на Сааремаа. Также очень вкусны боровики, млечники, грибы-зонтики и желтые грузди, а наслаждаться лесной тишиной приятно как в одиночку, так и со спутником или большой компанией. Поэтому предлагаются коллективные походы за грибами, во время которых учат определять грибы.

Северная Эстония

Тропа Оанду - настоящий природный ботанический сад. Осенью на обочине дороги растет настоящая выставка грибов, там можно увидеть до 60 видов.

Природная тропа Паукъярве хорошо известна благодаря великолепным черничным, брусничным и изобилующим лисичками местам.

Южная Эстония

Первый в мире чемпионат по сбору клюквы приходил в Суурсоо на Эмайыги, так что это место могут взять на заметку все любители клюквы.

Природная учебная тропа в лесу Ярвселья известна среди заинтересованных тем, что изобилует великолепными черничными местами.

Также стоит посетить походный маршрут Вапрамяэ - Веллавере - Витипалу.

Острова

Наш самый большой остров - Сааремаа - знаменит своими грибными и ягодными местами.