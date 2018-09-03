На завтра синоптики обещают дожди и грозы
3 сентября 2018, 13:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла.
Утром облачность уплотнится, зона дождей распространится с юга на север, возможны грозы. Ветер восточных направлений, 2-7, на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.