В Эстонии снова повеет летним теплом: на предстоящей неделе до 25 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами туманы. Ветер преимущественно северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16 градусов тепла.

Утром местами туман. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/с, вечером на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха днем 19-23 градуса тепла.

В ночь на вторник преимущественно без осадков, но облачность уплотнится и на юге страны возможны туманы и дожди. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов. Во вторник днем облачно, во многих регионах дожди, возможны грозы. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 17-21 градус.

В ночь на среду облачно, в первую половину ночи местами дожди. К утру осадки утихнут, опустится туман. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов. В среду днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. На востоке страны после полудня облачность поредеет. Ветер восточных направлений 2-6, на северном побережье восточный и северо-восточный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха от 19 до 24 градусов.