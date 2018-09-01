На Эстонию опустятся туманы и дожди

Местами туман. Ветер восточных направлений, к утру на юге Эстонии южных направлений 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер от восточных перейдет к южным направлениям, 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.