На Эстонию опустятся туманы и дожди
1 сентября 2018, 12:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, дожди распространятся с юго-запада Эстонии на северо-восток.
Местами туман. Ветер восточных направлений, к утру на юге Эстонии южных направлений 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер от восточных перейдет к южным направлениям, 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.