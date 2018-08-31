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Вот и осень на дворе: читайте, чего ждать от погоды в первые дни сентября

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Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет облачно с прояснениями и пройдут кратковременные дожди.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

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