Вот и осень на дворе: читайте, чего ждать от погоды в первые дни сентября

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.