Вот и осень на дворе: читайте, чего ждать от погоды в первые дни сентября

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет облачно с прояснениями и пройдут кратковременные дожди.
В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.
В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.
В ночь на вторник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. По многим регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.