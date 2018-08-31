В первый осенний день погода порадует нас теплом

В субботу над Эстонией заполнится небольшой циклон, поэтому будет довольно облачно и вероятность кратковременных дождей высокая. В воскресенье вероятность осадков уменьшится, но воздушная масса над нами по-прежнему будет влажной, и при слабом ветре во многих местах образуются туманы, которые не очень быстро рассеются в утренние часы.