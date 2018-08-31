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В первый осенний день погода порадует нас теплом

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Осень в Эстонии.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Температурный режим последних дней у нас меняется мало и соответствует климатической норме.

В субботу над Эстонией заполнится небольшой циклон, поэтому будет довольно облачно и вероятность кратковременных дождей высокая. В воскресенье вероятность осадков уменьшится, но воздушная масса над нами по-прежнему будет влажной, и при слабом ветре во многих местах образуются туманы, которые не очень быстро рассеются в утренние часы.

В субботу, 1 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха составит от 18 до 22°C.

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