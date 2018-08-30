Синоптики рассказали, каким будет последний день лета

Одна область низкого давления, что вызвала в черверг дождики, ушла из Эстонии на Карелию, но на подходе уже следующая. Небольшой циклон закручивается на юге Балтики и принесет нам к вечеру кое-где дожди. Между двумя циклонами будет и солнышко, а максимальная температура воздуха около 20°C.