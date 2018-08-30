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Синоптики рассказали, каким будет последний день лета

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Грозовые тучи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Falk Herrmann / PantherMedia / Falk Herrmann

Одна область низкого давления, что вызвала в черверг дождики, ушла из Эстонии на Карелию, но на подходе уже следующая. Небольшой циклон закручивается на юге Балтики и принесет нам к вечеру кое-где дожди. Между двумя циклонами будет и солнышко, а максимальная температура воздуха около 20°C.

Утром 31.08 переменная облачность, местами небольшой дождь. Во второй половине дня облачность увеличится. Кратковременные дожди, начиная с островов, распространятся в северо-восточном направлении. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

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