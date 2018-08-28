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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в последние дни лета

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до 22 градусов тепла.

В ночь на четверг в Западной Эстонии ожидается ясная погода без осадков, на востоке страны дожди, местами туман. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 1-7, на Северо-Востоке страны 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков выше всего на востоке страны. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15 градусов тепла, днем 17-21 градус тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 7-11, на побережье до 15 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-8 м/сек, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 15 градусов тепла, днем 17-21 градус тепла.

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