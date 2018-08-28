Прогноз на завтра: один из последних летних дней порадует теплом
28 августа 2018, 14:20
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. По регионам туман. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на западе страны до 15 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны вероятны кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8 м/сек, на северном побережье до 11 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.