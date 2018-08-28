Прогноз на завтра: один из последних летних дней порадует теплом

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. По регионам туман. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на западе страны до 15 градусов тепла.