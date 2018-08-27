Осень на пороге: читайте, чего ждать от погоды в ближайшие дни

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. По регионам туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 15 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков выше всего на востоке страны. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 15 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.