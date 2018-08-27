На завтра синоптики обещают более 20 градусов тепла
27 августа 2018, 17:53
В ближайшие дни вблизи Балтийского моря будет находиться зона раздела погодных условий. Атлантические циклоны, несущие штормовую погоду, будут проходить в основном через Скандинавию. Восточное побережье Балтийского моря останется под влиянием зоны повышенного давления, поэтому дожди если и будут идти, то будут редкими и непродолжительными.
С юга продолжает поступать умеренно теплый воздух, поэтому днем 28 августа температура воздуха будет достигать 20°C и выше, но ночи становятся все длиннее и заметно прохладнее.
Днем (28.08.) переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 1-6 м/с, на западе Эстонии преимущественно юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 17...21°C.