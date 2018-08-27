На завтра синоптики обещают более 20 градусов тепла

В ближайшие дни вблизи Балтийского моря будет находиться зона раздела погодных условий. Атлантические циклоны, несущие штормовую погоду, будут проходить в основном через Скандинавию. Восточное побережье Балтийского моря останется под влиянием зоны повышенного давления, поэтому дожди если и будут идти, то будут редкими и непродолжительными.