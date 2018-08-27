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На завтра синоптики обещают более 20 градусов тепла

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Грозовые тучи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Falk Herrmann / PantherMedia / Falk Herrmann

В ближайшие дни вблизи Балтийского моря будет находиться зона раздела погодных условий. Атлантические циклоны, несущие штормовую погоду, будут проходить в основном через Скандинавию. Восточное побережье Балтийского моря останется под влиянием зоны повышенного давления, поэтому дожди если и будут идти, то будут редкими и непродолжительными.

С юга продолжает поступать умеренно теплый воздух, поэтому днем 28 августа температура воздуха будет достигать 20°C и выше, но ночи становятся все длиннее и заметно прохладнее.

Днем (28.08.) переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 1-6 м/с, на западе Эстонии преимущественно юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 17...21°C.

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