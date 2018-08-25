Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Эстонии

По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни немного потеплеет, в середине наступающей недели ожидаются кратковременные дожди.
В ночь на понедельник облачность начиная с запада разрядится, по многим регионам кратковременные дожди, больше всего осадков на востоке страны, к утру вероятность дождей снизится. Ветер преимущественно юго-западный, 2-8 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный, 2-8 м/сек, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16 градусов тепла, днем 17-20 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-8, на островах порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-8, на островах порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10, на побережье до 15 градусов тепла, днем 18-22 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 2-7 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.