Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета в Эстонии

В ночь на понедельник облачность начиная с запада разрядится, по многим регионам кратковременные дожди, больше всего осадков на востоке страны, к утру вероятность дождей снизится. Ветер преимущественно юго-западный, 2-8 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный, 2-8 м/сек, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 16 градусов тепла, днем 17-20 градусов тепла.