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Отступят ли дожди? Читайте прогноз погоды на воскресенье

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Дождь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andres Haabu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье на востоке страны ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди и грозы.

На западе страны переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на островах юго-западный порывами до 10 м/сек, к утру сменит направление на южное. Температура воздуха 8-12, на побережье до 15 градусов тепла.

Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 2-9, на побережье до 13 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

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