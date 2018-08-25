Отступят ли дожди? Читайте прогноз погоды на воскресенье
25 августа 2018, 13:13
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье на востоке страны ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди и грозы.
На западе страны переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на островах юго-западный порывами до 10 м/сек, к утру сменит направление на южное. Температура воздуха 8-12, на побережье до 15 градусов тепла.
Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 2-9, на побережье до 13 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.