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Срочное предупреждение синоптиков: на Эстонию идет гроза с сильным ветром Следите за перемещением грозы в режиме реального времени!

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Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Предстоящей ночью в Эстонии ожидается гроза с сильными ливнями и порывами ветра, предупреждает Служба погоды.

Ночью грозовые тучи двинутся через острова и Рижский залив в юго-западную и западную часть материковой Эстонии. К утру субботы юга страны достигнут новые грозовые облака, которые также распространятся с востока на северо-восток.

Гроза будет сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром.

Сегодня около 21.00 гроза прошла на Сааремаа и местами на западном побережье материковой Эстонии.

За передвижением грозы в режиме реального времени можно следить ЗДЕСЬ.

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