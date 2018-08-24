Срочное предупреждение синоптиков: на Эстонию идет гроза с сильным ветром Следите за перемещением грозы в режиме реального времени!
24 августа 2018, 21:45
Предстоящей ночью в Эстонии ожидается гроза с сильными ливнями и порывами ветра, предупреждает Служба погоды.
Ночью грозовые тучи двинутся через острова и Рижский залив в юго-западную и западную часть материковой Эстонии. К утру субботы юга страны достигнут новые грозовые облака, которые также распространятся с востока на северо-восток.
Гроза будет сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром.
Сегодня около 21.00 гроза прошла на Сааремаа и местами на западном побережье материковой Эстонии.
За передвижением грозы в режиме реального времени можно следить ЗДЕСЬ.