Срочное предупреждение синоптиков: на Эстонию идет гроза с сильным ветром

Ночью грозовые тучи двинутся через острова и Рижский залив в юго-западную и западную часть материковой Эстонии. К утру субботы юга страны достигнут новые грозовые облака, которые также распространятся с востока на северо-восток.

Гроза будет сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром.

Сегодня около 21.00 гроза прошла на Сааремаа и местами на западном побережье материковой Эстонии.