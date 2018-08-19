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Неужели осень наступает? Читайте прогноз погоды на понедельник

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В ночь на понедельник в Эстонии, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь.

К утру осадки местами сильные, опасность грозы. Ветер преимущественно юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье местами 17°C.

В понедельник днем по стране облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, в районе Рижского залива юго-западный ветер, 7-11, порывами до 17 м/с. Во второй половине дня, начиная с островов, ветер постепенно перейдет к северо-западному. Температура воздуха 16..22°C.

На Чудском озере в ночь на понедельник южный, юго-западный ветер, 3-8, в начале ночи порывы до 10 м/с. Высота волны 0,4-1,0 м. Утром пойдет дождь. Видимость хорошая, утром в осадках умеренная. Температура воздуха 14..16°C.

В понедельник днем в Причудье южный, юго-западный ветер, 3-8 м/с, во второй половине дня усилится до 7-12 м/с. Высота волны 0,4-1,0, во второй половине дня до 1,5 м. Дождь, местами сильный, возможна гроза. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха 17..19°C.

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