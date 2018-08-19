Неужели осень наступает? Читайте прогноз погоды на понедельник

К утру осадки местами сильные, опасность грозы. Ветер преимущественно юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье местами 17°C.

В понедельник днем по стране облачно и дождливо. Местами осадки сильные, возможна гроза. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, в районе Рижского залива юго-западный ветер, 7-11, порывами до 17 м/с. Во второй половине дня, начиная с островов, ветер постепенно перейдет к северо-западному. Температура воздуха 16..22°C.

На Чудском озере в ночь на понедельник южный, юго-западный ветер, 3-8, в начале ночи порывы до 10 м/с. Высота волны 0,4-1,0 м. Утром пойдет дождь. Видимость хорошая, утром в осадках умеренная. Температура воздуха 14..16°C.