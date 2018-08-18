На Эстонию обрушатся дожди и грозы

В воскресенье утром в Эстонии облачность уплотнится. Зона проливных дождей распространится с островов на материк, местами возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность начнет рассеиваться и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный 6-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.