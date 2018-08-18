На Эстонию обрушатся дожди и грозы

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
В воскресенье утром в Эстонии облачность уплотнится. Зона проливных дождей распространится с островов на материк, местами возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность начнет рассеиваться и осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный 6-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южный и юго-западный 4-10 м/с. Высота волны 0,5-1,0. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Видимость хорошая. Температура воздуха 15..17°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер юго-западный 6-10, порывами 12 м/с. Высота волны 0,5-1,2. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Видимость хорошая. Температура воздуха 19..21°С.