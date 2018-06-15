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Синоптики обещают, что жара вскоре сменится грозами и дождями

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Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет жарко, но ожидаются дожди.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха на западе страны 18-23 градуса тепла, на востоке страны 23-27 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-11, утром на островах порывами 15 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на островах порывами 15-17 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

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