Синоптики обещают, что жара вскоре сменится грозами и дождями

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха на западе страны 18-23 градуса тепла, на востоке страны 23-27 градусов тепла.