Жара и дожди: в ближайшие дни погода преподнесет сюрпризы

По данным службы погоды Эстонии, в предстоящие выходные будет солнечно и жарко, а на следующей неделе ожидаются дожди.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 22-28, на островах местами 19 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-9, после полудня на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла, на юго-востоке страны до 25 градусов тепла.