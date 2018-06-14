Жара и дожди: в ближайшие дни погода преподнесет сюрпризы

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 21-26, на побережье местами 17 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 22-28, на островах местами 19 градусов тепла.