Синоптики обещают на четверг жаркую погоду
13 июня 2018 г., 13:40
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье местами до 14 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. В лесах высокий уровень пожароопасности.