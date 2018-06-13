По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье местами до 14 градусов тепла.