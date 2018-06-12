Узнайте, чего ждать от погоды в ближайшие дни

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.