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Узнайте, чего ждать от погоды в ближайшие дни

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Пярнуский пляж. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в конце недели ожидается до 26 градусов тепла, погода будет преимущественно без осадков.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.

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