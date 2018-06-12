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Погода в среду: не очень тепло, зато без осадков

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Пляж Вызу.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Единичные ливни, которые сегодня прошли над Эстонией, перемещаясь с северо-запада на юго-восток, принесли лишь небольшое облегчение от засухи и только местами уменьшили в лесах высокий уровень пожароопасности.

Завтра над Балтийским морем и над Эстонией снова усилится зона повышенного давления, которая принесет сухую и умеренно теплую погоду со слабым неустойчивым ветром.

В среду, 13 мая, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 2-7 м/с. Температура воздуха составит от 16 до 21°С.

В лесах местами сохраняется очень высокая пожароопасность!

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