Погода в среду: не очень тепло, зато без осадков
12 июня 2018 г., 16:01
Единичные ливни, которые сегодня прошли над Эстонией, перемещаясь с северо-запада на юго-восток, принесли лишь небольшое облегчение от засухи и только местами уменьшили в лесах высокий уровень пожароопасности.
Завтра над Балтийским морем и над Эстонией снова усилится зона повышенного давления, которая принесет сухую и умеренно теплую погоду со слабым неустойчивым ветром.
В среду, 13 мая, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 2-7 м/с. Температура воздуха составит от 16 до 21°С.
В лесах местами сохраняется очень высокая пожароопасность!