Узнайте, какие сюрпризы преподнесет погода в ближайшие дни

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-10, вечером переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 16-22 градуса тепла.