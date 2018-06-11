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Узнайте, какие сюрпризы преподнесет погода в ближайшие дни

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Теплая погода в Пярну (26 мая 2018).

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

По данным службы погоды Эстонии, предстоящие дни будут умеренно теплыми и без осадков.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и северный 4-10 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-10, вечером переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 16-22 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем также малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

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