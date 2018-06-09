Эстонию накроют дожди с грозами? Узнайте, какая погода будет в ближайшие дни

В ночь на понедельник в Эстонии сохранится небольшая облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°С. В понедельник днем облачность уплотнится, во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..16°C. Во вторник днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможны гроза. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, прояснит и осадки прекратятся. Усилится северный, северо-западный ветер 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 15..20°C.