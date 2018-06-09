Объяснен странный феномен на Луне

Астронавты, которые прибыли на Луну на кораблях Apollo 15 и Apollo 17, просверлили отверстия глубиной 2,3 метра, а оставленные в них зонды следили за изменениями температуры. На месте посадки Apollo 15 наблюдения велись с июля 1971-го по январь 1977 года, а на месте прилунения Apollo 17 — с декабря 1972-го по сентябрь 1977 года. Данные были получены Национальным центром космических данных НАСА, специалисты которого отправили их в архив. Однако в нем хранилась только та информация, что была получена до декабря 1974 года.

В 2010 году исследователи обнаружили в Вашингтонском национальном регистрационном центре записи, сделанные с апреля по июнь 1975 года. Кроме того, в Хьюстоне были найдены еженедельные журналы, включающие в себя некоторые сведения о наблюдениях вплоть до 1977 года. Анализ документов показал, что потепление продолжалось до конца лунных исследований. При этом повышение температуры было более выраженным у поверхности, что указывало на то, что источник тепла находился на поверхности Луны.