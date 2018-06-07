В ближайшие дни жителей Эстонии ждет потепление

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -2. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 15-21 градус тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.