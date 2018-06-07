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В ближайшие дни жителей Эстонии ждет потепление

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PhanterMedia/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, предстоящие дни будут солнечными.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -2. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 15-21 градус тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 6-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.

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