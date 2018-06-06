Трогательное видео: детский нейрохирург спас новорожденного орангутанга, реконструировав ему череп

Самка орангутана Мишель, как сообщает сайт новосибирского зоопарка, поступила к его сотрудникам уже беременной. Детеныш появился на свет 21 марта, его назвали Матику, но оказалось, что у него врожденная травма черепа.

Малыша осмотрели неврологи, педиатры, ему сделали компьютерную томографию. Пилипенко согласился оперировать человекообразного новорожденного. По словам хирурга, оперативное вмешательство было единственным способом спасти маленького пациента.

"Малыш находился в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Если объяснять просто, то осколки кости давили на мозг животного", - рассказал нейрохирург. По его словам, первоочередной задачей было прекращение этого давящего воздействия. Специалисты сделали это, убрав осколки.

Новорожденный орангутанг. Скриншот видео. ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Затем нужно было поставить фрагменты кости на место, провести реконструкцию свода черепа, причем это следовало выполнить без всяких пластин, потому что именно так делают операции детям, ведь они растут. "В итоге мы провели реконструкцию, восстановили целостность. Операция длилась полтора часа", - подытожил Пилипенко.

Врачам нужно было учесть множество факторов: следовало минимизировать разрезы, чтобы уменьшить риски кровопотери. Если бы детеныш потерял много крови, восполнить ее было бы нечем. Непростой задачей был подбор препаратов: специальных лекарств для орангутангов нет, человеческие же препараты не всегда им подходят. В течение всей операции за состоянием маленького орангутанга следил анестизиолог-реаниматолог.

Операция прошла 3 апреля на базе ветеринарной клиники "Бэст", но администрация зоопарка опубликовала новость об этом только сейчас, когда стало ясно, что малыш уверенно идет на поправку.