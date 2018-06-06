Страшный сон стал явью: приплыла рыба, которой боятся эстонские рыбаки

Быстро размножающаяся на Саарема и в других регионах Эстонии рыба уже в прошлом году показалась в Тагалехе и заливе Кюдема, однако теперь, по словам местных, распахнулся ад.

Профессиональный рыбак из Рахтла Юло Пыльд сказал, что если раньше местные рыбаки вылавливали всего одного бычка-кругляка и чувствовали себя как у Христа за пазухой, то теперь бычки-кругляки составляют 90 процентов улова.

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