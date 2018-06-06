Страшный сон стал явью: приплыла рыба, которой боятся эстонские рыбаки

Этой весной кошмар рыбаков Мустьяла стал явью: из залива приплыл бычок-кругляк, которого рыбаки считают настоящим наказанием, передает Maa Elu со ссылкой на Saarte Hääl.
Быстро размножающаяся на Саарема и в других регионах Эстонии рыба уже в прошлом году показалась в Тагалехе и заливе Кюдема, однако теперь, по словам местных, распахнулся ад.
Профессиональный рыбак из Рахтла Юло Пыльд сказал, что если раньше местные рыбаки вылавливали всего одного бычка-кругляка и чувствовали себя как у Христа за пазухой, то теперь бычки-кругляки составляют 90 процентов улова.
Подробнее читайте в Saarte Hääl.
Для Балтики бычок-кругляк — инвазивный вид, то есть распространившийся в результате деятельности человека. Считается, что его распространение угрожает биологическому многообразию. Кроме того, эта разновидность рыб ценится гораздо меньше.