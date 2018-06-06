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Лето возвращается: синоптики обещают солнечные выходные

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, предстоящие выходные будут солнечными.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, к утру зона осадков расширится, возможны грозы. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, около полуночи на западном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. В первой половине дня ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. После полудня облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 3-9 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 3-8, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -2. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

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