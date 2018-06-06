ср, 06.06.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на пляжах
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • На завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла

На завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лето в Эстонии.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг около полуночи ожидается переменная облачность, затем будет преимущественно малооблачная погода, но местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8, около полуночи на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -3.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. К вечеру начиная с северо-запада страны облачность уплотнится, на северо-западном побережье местами возможны небольшие дожди. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 4-10, после полудня на островах и северном побережье до 14 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ