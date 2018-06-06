На завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг около полуночи ожидается переменная облачность, затем будет преимущественно малооблачная погода, но местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8, около полуночи на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -3.