На завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла
6 июня 2018 г., 16:01
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг около полуночи ожидается переменная облачность, затем будет преимущественно малооблачная погода, но местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 2-8, около полуночи на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки до -3.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. К вечеру начиная с северо-запада страны облачность уплотнится, на северо-западном побережье местами возможны небольшие дожди. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 4-10, после полудня на островах и северном побережье до 14 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.