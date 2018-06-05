В Эстонию вновь вернется тепло: в ближайшие дни температура поднимется выше 20 градусов

В ночь на четверг переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 4-10 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, к утру зона осадков расширится, возможны грозы. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. В первой половине дня переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Во второй половине дня облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер северный и северо-западный, 3-9 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.