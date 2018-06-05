Цена грозы в Эстонии: тысячи сгоревших устройств и сотни тысяч потраченных евро

Отчет Telia за прошлый год показывает, что в период с мая по сентябрь поступило 4600 обращений клиентов в связи с поврежденными грозой устройствами. В это время техники Telia примерно 1500 раз выезжали к клиентам, чтобы оценить ущерб и ликвидировать последствия.

«За одно только прошлое лето потребовалось заменить более 5000 роутеров и дигибоксов, которые пострадали от скачка напряжения в сети при грозе. Материальный ущерб достигает сотни тысяч евро», – подтвердил Реймо Кянд, руководитель отдела технической поддержки Telia Eesti.

Этой весной гроза тоже успела оставить свой след. Для Telia грозовой сезон начался ранним утром 16 мая на Хийумаа, где гроза остановила не только башенные часы пожарной части в Кярдла, но и работу множества услуг у клиентов Telia.

«По нашим данным, сбои работы услуг из-за грозы произошли более чем у 200 клиентов Telia. Для ликвидации последствий мы направили на Хийумаа дополнительных техников как с материка, так и с Сааремаа. В целом пришлось заменить устройства у десятка клиентов, как в жилых домах, так и на предприятиях», - сказал Кянд.

Повреждения домашних устройств грозой могут быть очень разными, начиная с того, что может сгореть только порт роутера. А еще может сгореть и сам роутер, и прихватить с собой дигибокс. В худшем случае могут быть повреждены и роутер, и дигибокс, и сам телевизор. Техники Telia также сталкивались со случаями, когда в стене после удара молнии оставались лишь обгоревшие остатки кабелей.

Важно знать, что на устройства, поврежденные скачком напряжения, не действует гарантия производителя. Таким образом, владельцу придется самому нести расходы на ремонт или покупку нового устройства.

Важнее устройств, конечно, спасение вашей собственной жизни и жизни близких, поэтому соблюдайте правила безопасности во время грозы: зайдите в помещение или оставайтесь в закрытом автомобиле, держитесь подальше от воды, а также от высоких деревьев или флагштоков (молния обычно бьет в высокие объекты), и не пользуйтесь электронными устройствами.

Как защитить бытовую электронику во время грозы?

Отсоедините кабели и провода от стенных розеток

Заслышав раскаты грома или собираясь летом надолго уехать из дома, отключите кабели бытовой электроники от сети питания. Кроме того, следует отсоединить от стенных розеток сетевой кабель и, при наличии, провода антенн. Важно отключить провода именно от стенной розетки, не просто от устройства, поскольку кабели внутри самой стенной розетки тоже могут пострадать от удара молнии.

Приобретите кабель с защитой от грозы

Снизить риск повреждений от скачков напряжения в сети поможет удлинитель с защитой от грозы, к которому можно подключить сразу несколько устройств. Если сеть питания дома не имеет заземления, то кабель с защитой грозы не поможет, потому что защита должна иметь возможность заземлить избыточное напряжение. Следует также отметить, что от прямого удара молнии не сможет защитить ни одно устройство. Упомянутые средства защиты можно приобрести в любом крупном магазине электроники или стройматериалов, а защиту от скачков напряжения можно заказать в интернет-магазине Telia.

Проверьте домашнюю электросеть

Нередко в старых домах часто сеть питания не имеет заземления, поэтому и приобретенные устройства с защитой от грозы могут не сработать как следует. Поэтому хорошо бы пригласить специалиста для проверки электросети своего дома и убедиться, что он максимально возможно защищен от грозы.

При повторном подключении устройств запаситесь терпением