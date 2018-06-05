Общество охотников сделало важное предупреждение всем, кто собирается в лес

Во время гона медведи активнее обычного и поэтому чаще сталкиваются с людьми, сообщил BNS во вторник пресс-секретарь общества. На прошлых выходных с медведем в Тартумаа столкнулся фотограф, EJS напоминает о мерах безопасности.

«Причиной недавнего нападения медведя на фотографа была, по-видимому, внезапная встреча, но не исключено также, что животное защищало находившихся неподалеку медвежат», - сказал президент EJS Маргус Пууст.

«В то же время, не соответствует истине утверждение, что медведь напал потому, что в Эстонии на него охотятся, - сказал Пууст. - Охота на медведей не вызывает в них желания нападать на людей, а наоборот, является поводом для страха перед человеком, что является одной из целью охоты наряду с предотвращением ущерба. При встрече с медведем обязательно нужно вести себя осторожно и по возможности избегать близкого контакта».

«Медведь в природе находится на вершине пищевой цепочки, страх перед человеком он сохраняет только из-за охоты, - сказал заместитель исполнительного директора общества Андрес Лиллемяэ. - Когда нет давления со стороны охотников, медведь воспринимает человека в качестве конкурента, которого нужно подавить, а это может приводить к трагическим последствиям».

По словам Лиллемяэ, столкновения с медведями бывают и в других регионах, но охота на них продолжается. «Например, на Аляске наряду с барибалом охотятся также на бурого медведя, государством определены время и зона охоты на них».