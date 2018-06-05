Лето прошло: на завтра синоптики обещают дожди и ветер

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха 3-8, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами возможны заморозки.