На Сааремаа из-за птенцов чайки приостановили строительство детского сада

Инспекция окружающей среды в понедельник утром временно приостановила работы по сносу и строительство на объекте детского сада Парги в Курессааре из-за угрозы для жизни шестерых птенцов серебристой чайки, пишет газета Meie Maa.
Живущий по соседству с участком детского сада житель Курессааре Тийт Кукк рассказал Meie Maa, что чайки всегда вили гнезда на крыше детского сада, и что поскольку он живет достаточно высоко, чтобы видеть крышу соседнего дома, он с годами привык наблюдать за жизнью птиц.
По словам Кукка, он еще в прошлые среду и четверг разговаривал о птичьих гнездах на объекте с ответственным за надзор над строительством. Он предполагал, что перед сносом строитель сообщит о гнездах в Департамент окружающей среды, и если гнезда или птенцов понадобится перенести с объекта, этим займутся компетентные специалисты. «В прошлую пятницу, незадолго до окончания рабочего дня, строитель сам занялся решением проблемы птенцов — по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Четырех птенцов чайки просто сняли с крыши и оставили в траве. Двое, которых не смогли достать, остались на крыше. Я попытался объяснить руководителю объекта, что он нарушает закон, но все, что я говорил, было ему - как с гуся вода. Тогда я сообщил о происходящем в Инспекцию окружающей среды, потому что больше ничего не оставалось», - сказал Кукк.
Он добавил, что нельзя допустить, чтобы здание сносили с птенцами, и что было бы жаль, если бы дети, которые пойдут в детский сад, однажды узнали, что новое и красивое здание построено ценой жизни шестерых маленьких птенцов. «Птенцов может переносить только специалист Департамента окружающей среды и никто другой, иначе это будет разорением гнезда», - сказал Кукк.
Глава Сааремааского бюро Инспекции окружающей среды Яак Хаамер в понедельник подтвердил, что сейчас строительные работы на объекте приостановлены до тех пор, пока птенцы не станут самостоятельными. Это может занять от двух недель до месяца.