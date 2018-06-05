На Сааремаа из-за птенцов чайки приостановили строительство детского сада

По словам Кукка, он еще в прошлые среду и четверг разговаривал о птичьих гнездах на объекте с ответственным за надзор над строительством. Он предполагал, что перед сносом строитель сообщит о гнездах в Департамент окружающей среды, и если гнезда или птенцов понадобится перенести с объекта, этим займутся компетентные специалисты. «В прошлую пятницу, незадолго до окончания рабочего дня, строитель сам занялся решением проблемы птенцов — по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Четырех птенцов чайки просто сняли с крыши и оставили в траве. Двое, которых не смогли достать, остались на крыше. Я попытался объяснить руководителю объекта, что он нарушает закон, но все, что я говорил, было ему - как с гуся вода. Тогда я сообщил о происходящем в Инспекцию окружающей среды, потому что больше ничего не оставалось», - сказал Кукк.